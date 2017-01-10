В ФСБ заявляют о задержании украинца на админгранице с Крымом

Российские пограничники сообщают о задержании гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть в Крым. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымском пограничном управлении ФСБ.

В ведомстве отмечают, что инцидент произошел 5 января в автомобильном пункте пропуска «Перекоп». 43-летний житель Херсонской области предъявил паспорт, данные которого частично совпали с данными лица, въезд которому в Россию запрещен.

«На вопрос контролера об изменении фамилии, мужчина заверил, что фамилию не менял, а паспорт гражданина Украины им был получен в октябре 2016 года по причине утери предыдущего документа. Однако в ходе тщательного расследования мужчина признался, что действительно изменил данные для поездки в Крым», – отметили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».