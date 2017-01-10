В Крыму сообщают о расширении карантинной зоны африканской чумы свиней

В карантинную зону африканской чумы свиней в Крыму попали еще два подсобных хозяйства. Об этом говорится в тексте указа, который подписал российский премьер Крыма Сергей Аксенов 9 января.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в личных подсобных хозяйствах Пелипенко Л.B. и Пузяк С.М., расположенных по адресам: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. 30 лет Победы, д. 24 и пер. Белорусский, д. 5, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в указе.

В соответствии с документом, запрещается посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на этих территориях; перемещение и перегруппировку животных, их убой, а также реализацию животных, продуктов их убоя и кормов.

В Советском районе Крыма накануне заявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за чумы свиней.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.