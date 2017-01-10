В Иране хоронят бывшего президента Рафсанджани

Похороны бывшего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани происходят 10 января в Тегеране. Тысячи иранцев собрались для участия в многочасовой церемонии. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Рафсанджани, который занимал пост президента Ирана с 1989 по 1997 год, умер от сердечной недостаточности 9 января возрасте 82 лет.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи планирует провести молитву над гробом Рафсанджани в студенческом городке Тегеранского университета.

Бывший президент будет похоронен в мавзолее аятоллы Хомейни, инициатора исламской революции 1979 года в Иране.