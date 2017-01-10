В американском штате предложили ввести собственные санкции против России

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее «вмешательство в американскую демократическую систему». Об этом 10 января сообщает Радио Свобода.

Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу русской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.

Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.

29 декабря США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента.