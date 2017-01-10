Россельхознадзор: в Крыму высокая угроза появления птичьего гриппа

В Крыму сохраняется самая большая вероятность появления птичьего гриппа. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«На начало наступившего года эпизоотическая обстановка по высокопатогенному гриппу птиц остается крайне напряженной как в мире в целом, так и на территории России. Максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов», – отметили в ведомстве.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.