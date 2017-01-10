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Новости

В Севастополе за год планируют построить пять врачебных амбулаторий

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на строительство пяти модульных врачебных амбулаторий. Об этом 10 января сообщает «Крыминформ».

«По результатам отбора был выбран единственный поставщик – ОАО «345 механический завод». Госконтракт выполняется за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года», – сказал подконтрольный Кремлю директор департамента капитального строительства Андрей Попов.

13 сентября 2016 года российский министр здравоохранения Крыма Вероника Скворцова заявила, что в городе будут построены принципиально новые медицинские объекты, в том числе пять модульных врачебных амбулаторий в сельской местности.

По данным департамента здравоохранения правительства Севастополя, первая в России модульная больница с поликлиникой на 150 посещений в сутки будет возведена в текущем году в Инкермане. Кроме того, севастопольская «скорая помощь» получит в течение полутора лет 6 современных модульных подстанций.

По данным российского департамента здравоохранения Севастополя, севастопольская медицина пополнится 15 крупными медицинскими объектами до 2020 года.

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