В Севастополе за год планируют построить пять врачебных амбулаторий

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на строительство пяти модульных врачебных амбулаторий. Об этом 10 января сообщает «Крыминформ».

«По результатам отбора был выбран единственный поставщик – ОАО «345 механический завод». Госконтракт выполняется за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года», – сказал подконтрольный Кремлю директор департамента капитального строительства Андрей Попов.

13 сентября 2016 года российский министр здравоохранения Крыма Вероника Скворцова заявила, что в городе будут построены принципиально новые медицинские объекты, в том числе пять модульных врачебных амбулаторий в сельской местности.

По данным департамента здравоохранения правительства Севастополя, первая в России модульная больница с поликлиникой на 150 посещений в сутки будет возведена в текущем году в Инкермане. Кроме того, севастопольская «скорая помощь» получит в течение полутора лет 6 современных модульных подстанций.

По данным российского департамента здравоохранения Севастополя, севастопольская медицина пополнится 15 крупными медицинскими объектами до 2020 года.