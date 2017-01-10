Крымские татары провели молебен в память Андрея Сахарова

В Белогорском районе Крыма 8 января в доме ветерана Крымскотатарского национального движения Веджие Кашка прошел поминальный молебен в память общественного деятеля, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова. Об этом 10 января сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На молебен пришли крымскотатарские активисты и ветераны Национального движения.

В судьбе многих крымских татар Андрей Сахаров участвовал лично. Так, только заступничество Сахарова помогло добиться прописки Веджие Кашка и ее семье, трижды пытавшейся в 1970-х годах вернуться на родину – в Крым, и подвергавшейся репрессиям крымских властей. Для этого ей пришлось тогда съездить в Москву к Сахарову и попросить о помощи.

«После поездки к Сахарову я обратилась в КГБ с просьбой прописать меня в Крыму. Мне поставили условие: к Сахарову не ездить, его адрес никому из крымских татар не давать. Я сказала: «Нет! К Сахарову ездила и буду ездить», – вспоминала после молебна Веджие Кашка.

Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров вспомнил эпизод из событий 1987 года в Крымскотатарском национальном движении: «Мой родной брат Бекир Умеров держал длительную голодовку в Крымске Краснодарского края. Андрей Сахаров в своем письме обратился к нему с просьбой не подвергать свою жизнь опасности. Прислушавшись к просьбе Сахарова, Бекир прекратил голодовку».

К Андрею Сахарову крымские татары испытывают благодарность за его постоянную поддержку в 1960-1980-х годах своей борьбе за возвращение на родину из мест депортации и восстановление своих прав. Заслуга Сахарова состоит также в вынесении крымскотатарской проблемы, не признаваемой Советским Союзом, с внутреннего уровня на международный.

В начале декабря лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев сказал, что обязан Андрею Сахарову жизнью.