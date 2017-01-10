В результате авианалета в Йемене погибли пять человек

На севере Йемена пять мирных жителей стали жертвами авианалета сил коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом 10 января сообщает Радио Свобода.

Снаряд попал в здание начальной школы в районе Нихм. Погибли два ребенка, директор и два учителя. Еще 13 человек были ранены.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года. Представляющие шиитское меньшинство хуситы при поддержке Ирана ведут борьбу с законным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.