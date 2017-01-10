Жители села Чонгар шестые сутки остаются без света и отопления

В селе Чонгар Херсонской области жители, по оценке очевидцев, более чем 200 домов остаются без электричества и отопления (в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества). Такая ситуация сложилась после поломки трансформатора на местной подстанции 5 января. Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители.

«Приходится покупать топливо, генераторы. И сидим. А крымчане с нас злорадствуют, мол «год назад вы нас отключили от света» – на Чонгаре рванули татары – теперь татар нет, а мы остались со своими проблемами…10 литров топлива хватает на один вечер, мы покупаем, собираем чеки, будем обращаться в суд, звонить президенту, чтобы уточнить, как у нас в стране происходит реализация электроэнергии», – сетует местный житель Геннадий.

Селяне остаются в неведении относительно причин поломки и отсутствия оперативного ремонта подстанции. Они возмущены тем, что имеют действующие договора с «Херсоноблэнерго», однако там, по словам местных жителей, заниматься проблемой отказываются.

На горячей линии «Херсоноблэнерго» Крым.Реалии пояснили, что данная подстанция находится на балансе Чонгарского сельского совета.

«Вышел из строя трансформатор, сельский совет демонтировал трансформатор, но денег на новый у сельсовета нет. Сейчас они пишут всевозможные заявления, чтобы им помогли установить трансформатор», – сказала оператор горячей линии предприятия.

В «Херсоноблэнерго» уточнили, что вопрос находится вне компетенции их организации, при этом «можно написать письменное обращение в РЭС (районные электрические сети – КР), чтобы подстанцию взяли на свой баланс».

В свою очередь председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль в комментарии Крым.Реалии пояснила, что в данный момент идет работа над составлением бумаг для покупки нового оборудования.

«Я как раз сейчас подписываю договор, вечером люди уезжают в Днепропетровск за трансформатором, оформляем документы», – сказала Коваль.

Тем временем жители села, говорят, что готовы на кардинальные меры – пикет на админгранице с Крымом, что расположена неподалеку села.

«Соберем сходку села, устроим забастовку здесь на границе, нарисуем плакаты, и скажем «Здравствуй, наша Украина», – говорит возмущенный житель.

Накануне очевидцы сообщали, что проблемы с энергообеспечением возникли на админгранице с Крымом, на пункте пропуска «Чонгар» со стороны материковой части Украины. Было зафиксированного скопление автомобилей со стороны полуострова.