Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» продлили арест на два месяца

Во вторник 10 декабря подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест четверым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир». Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 апреля, об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Крым.Реалии.

«Срок содержания под стражей четверым ребятам из Бахчисарая продлили до 12 апреля. Двоих из них просто не доставили: Меметова и моего подзащитного Мамутова. Так как они находятся на принудительном психиатрическом стационаре. В нарушении действующего законодательства их все равно не доставили. Другие двое (Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров – КР) содержались в нарушении конвенции в зале судебного заседания в «клетке», – рассказал Курбединов.

По словам адвоката, заседание проходило в маленьком зале и туда не пустили часть слушателей.

«Я лично видел, как по этому поводу слушатели составили в здании суда жалобы. Я думаю они будут обращаться на имя председателей и в другие инстанции по поводу того, что их, как слушателей, не пустили», – сообщил он.

Курбенидов добавил, что по этому решению суда будет подаваться апелляция, так как оно «ничем не обосновано».

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».