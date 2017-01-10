В Гурзуфе по неизвестным причинам на час пропало электричество

В крымском поселке Гурзуф 10 января на час пропало электричество по неизвестным причинам. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Свет отсутствовал с 18:53 до 19:40 по крымскому времени.

По данным «Крымэнерго», плановое отключение должно было пройти на двух улицах, однако электричество отсутствовало на всей территории поселка.

Местные жители сообщают, что на горячую линию «Крымэнерго» невозможно дозвониться.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.