В Крыму выявили 76 литров запрещенной спиртосодержащей продукции – Роспотребнадзор

Подконтрольный Кремлю Роспотребнадзор Крыма выявил в семи торговых точках полуострова 76,65 литра запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«На семи объектах выявлены нарушения: арестовано 769 штук (76,65 литра) продукции, запрещенной к реализации. Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 14.2. КоАП России, которые направлены в суды», – сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что запрещенная продукция была выявлена в четырех торговых точках Феодосии, в одной точке Бахчисарая, Ленино и села Долинное Бахчисарайского района.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввёл запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. 30-дневный запрет вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.



