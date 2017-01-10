Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба Украины подтвердила ранее опубликованную информацию от ФСБ о причине задержания гражданина Украины на админгранице с Крымом. Результаты украинской проверки сообщил Крым.Реалии помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян.

«Эта ситуация была 5 января. Данный гражданин, скорее всего, имел запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Он утерял паспорт или получил на законных основаниях документ, но на другие установочные данные. Соответственно, оснований для задержания данного гражданина у нас никаких не было, а в ходе фильтрационных мероприятий, возможно, представители российских властей на оккупированной территории установили то, что данному гражданину закрыт въезд на территорию Российской Федерации и он уже после сознался, что получил паспорт на чужие установочные данные», – сообщил Слободян.

Госпогранслужба Украины продолжает проверку по факту. Однако, возможности получить данные о дальнейшей судьбе задержанного от представителей пограничной службы на территории аннексированного полуострова нет.

Во вторник 10 января в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского пограничного управления ФСБ сообщили о задержании 5 января гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. 43-летний житель Херсонской области предъявил паспорт, данные которого частично совпали с данными лица, въезд которому в Россию запрещен.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».