У задержанного в Крыму «диверсанта» Штыбликова обострились хронические заболевания – родственники

У задержанного в Крыму «диверсанта» Дмитрия Штыбликова обострились хронические заболевания. Об этом Крымской правозащитной группе сообщили родственники крымчанина.

«Жена Дмитрия Штыбликова Елена присутствовала 30 декабря 2016 года на судебном заседании в подконтрольном Кремлю Ленинском районном суде города Севастополя и видела супруга. Крымчанин рассказал жене, что у него обострилась мочекаменная болезнь. Родственники передали Штыбликову необходимые лекарства», – говорится в сообщении правозащитников на Facebook.

По словам родственников, они регулярно передают задержанному посылки в СИЗО Симферополя.

10 ноября в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».



