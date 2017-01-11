В Массандре открыли выставку «Артефакты советской эпохи»

Во дворце Александра III в Массандре 10 января открыли для посещения экспозицию «Артефакты советской эпохи: реалии и поэтика быта». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«Выставка состоит из предметов упаковки, духи, флаконы, предметы личной гигиены, входящих в личную коллекцию Ирины Воробьевой, жительницы Москвы. Среди удивительных вещей, представленных на выставке, конфетные упаковки, которые, как и модные, в советские времена фарфоровые фигурки, приравнивались к предметам, украшающим интерьер. Жестяные коробки из-под конфет, оформленные красивыми картинками, как правило, надолго оставались в семьях покупателей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что самыми интересными, на их взгляд, на выставке являются меховая муфта, духи «Красная Москва», а также одни из самых любимых папирос Иосифа Сталина «Герцеговина-Флор».