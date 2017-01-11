Крымские власти заявляют о ликвидации свалки на Солнечной тропе

Подконтрольные Кремлю власти Крыма заявляют о ликвидации свалки, которая образовалась на Солнечной тропе – туристическом маршруте в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На основании информации, размещенной в сети интернет, стало известно о несанкционированной свалке, образованной в праздничные дни на территории Солнечной тропы в Ялте. В соответствии с поручением главы Крыма Сергея Аксёнова «Об усилении контроля за выявлением свалок» и в рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» 9 января 2017 года сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов Крыма в ходе рейдового обследования установлено, что несанкционированная свалка, выявленная ранее неравнодушными жителями поселка Гаспра, ликвидирована силами администрации города», – говорится в сообщении.

Накануне в крымских СМИ появилась информация о наличии гор мусора на туристическом маршруте Ялты – Солнечной тропе. Местный житель Гаспры рассказал, что подал официальное заявление в ялтинский отдел полиции по факту обнаружения стихийной свалки.