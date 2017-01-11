У СБУ пропал интерес к делу руководителя «Гражданского корпуса «Азов-Крым» – адвокат

Служба безопасности Украины не рассматривает как приоритетное дело против руководителя общественной организации «Гражданский корпус «Азов – Крым» Станислава Краснова, считает представляющий его интересы адвокат Андрей Мамалыга.

Адвокат также сообщил, что вследствие снижения интереса СБУ наблюдается прекращение давления на участников процесса.

«Пока у СБУ к этому делу пропал интерес, поэтому фактически давления нет...Но ситуация может измениться», – сказал Мамалыга в комментарии Крым.Реалии.

Он отметил, что заседание 10 января было перенесено на 31 января. По словам адвоката, причиной такого решения стало ходатайство прокуратуры передать дело в апелляционную инстанцию для определения подсудности.

«Сегодня суд устроил «разнос» прокурорам, которые заявили ходатайство о передаче дела в Апелляционный суд для определения подсудности. Главным прокурорским аргументом было отсутствие у судей из Борисполя допуска к государственной тайне», – отметил Мамалыга.

Ранее Мамалыга заявлял о давлении СБУ на суд в деле против Краснова. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

На 10 января 2017 года в Бориспольском горрайонном суде Киевской области было запланировано рассмотрение дела против Краснова и его жены Оксаны по обвинению их в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и подготовке террористического акта.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.