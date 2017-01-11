Крымская таможня не пропустила на полуостров коллекцию монет

Сотрудники подконтрольной Кремлю таможни Крыма не пропустили на территорию полуострова коллекцию монет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В первой декаде января 2017 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска Армянск у жителя Херсонской области, направляющегося в Крым, выявили 56 монет, которые были аккуратно размещены в специальных полиэтиленовых ячейках для хранения. В ходе визуального осмотра коллекции было установлено, что монеты принадлежат к разным историческим эпохам (1724-1996 года) и чеканились в разных странах», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что у владельца не было надлежащих документов для перевозки монет на территорию Крыма.

«В настоящее время монеты изъяты. Для установления исторической и культурной ценности монет назначена экспертиза», – заявили в пресс-службе.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».