Победить эпидемию африканской чумы свиней на территории России и аннексированного Крыма, можно только благодаря отставке профильного российского министра. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым. Реалии сообщил лидер движения «Вежливые фермеры» в Краснодарском крае Алексей Волченко.

«Один хороший совет: министра сельского хозяйства в отставку отправить, и чума сразу исчезнет», – сказал он.

По словам российского фермера, вспышки чумы у свиней постоянно возникали и в Краснодарском крае, которым в то время руководил Александр Ткачев (сейчас министр сельского хозяйства России – КР). Алексей Волченко высказал предположение, что никакой болезни у животных могло не быть. Таким образом представители местной власти «очищали» рынок сбыта для крупных холдингов.

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«Если, допустим, есть какой-то крупный агрохолдинг, где держат свиней, большие мегафермы, то 20 километров от этой мегафермы никто не имеет права держать свиней. А холдинги расположились во многих регионах края, поэтому очень тяжело частникам сейчас держать свиней. Практически никто не держит», – подчеркнул он.

В Советском районе Крыма накануне заявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы у свиней. Запрещается посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на этих территориях; перемещение и перегруппировку животных, их убой, а также реализацию животных, продуктов их убоя и кормов.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием ЧС на полуострове готовится передел рынка.