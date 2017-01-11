Пограничники на админгранице с Крымом заявляют об угрозах и запугивании

На административной границе с аннексированным Крымом пограничники рассказали о попытках запугивания. Как сообщили в ведомстве, «контрабандисты пытаются путем запугивания препятствовать служебной деятельности пограничников».

«Вчера одному из начальников отделов пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили кирпич и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили в дверь квартиры. К счастью, никто от таких действий не пострадал, сотрудники Госпогранслужбы в это время находились на службе», – говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины 11 января.

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Как сообщается, представители Национальной полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств и причастных к противоправной деятельности.

В ведомстве отметили, что это«не первые случаи, когда неизвестные пытаются путем запугивания или нанесения умышленного вреда повлиять на охранников границы», в 2016 году зафиксировано 33 случая угроз и попыток запугивания пограничников. В шести случаях злоумышленники осуществляли поджоги автомобилей военнослужащих пограничного ведомства, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.