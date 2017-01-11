Борис Акунин объявил о выходе из Русского ПЕН-центра, отказавшегося поддержать Олега Сенцова

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) объявил о решении покинуть Русский ПЕН-центр. Комментируя свое решение, Акунин написал 11 января в Фейсбуке, что «бороться за свободу выражения и быть мощным голосом в защиту писателей, которые за свои взгляды подвергаются преследованиям, тюремному заключению и угрозе жизни» – основные задачи ПЕН-движения.

«Российский ПЕН-центр этим не занимается, а значит, никакого отношения к ПЕН-движению не имеет», – отметил Акунин и попросил «впредь никак не ассоциировать» его с российским ПЕН-центром.

Накануне о выходе из состава Русского ПЕН-центра заявили поэт Лев Рубинштейн и писатель Александр Иличевский. Причиной их ухода стало исключение из клуба их коллег и друзей, а также «репрессивные меры» в их отношении. По мнению Рубинштейна, в Русском ПЕН-центре произошел раскол.

С 10 января из состава ПЕН-центра исключен журналист, издатель и активист сетевого сообщества «Диссернет» Сергей Пархоменко. В протоколе заседания указывается, что журналист исключен за «провокационную деятельность».

Сам Пархоменко считает, что это решение связано с опубликованным на сайте «Эха Москвы» текстом про публичный отказ руководства ПЕН-центра от заявления в поддержку Олега Сенцова. Этот отказ Пархоменко назвал «позорным».

Президент ПЕН-центра Евгений Попов заявил, что в организации нет никакого раскола. В составе организации в настоящий момент более 400 человек, а «Пархоменко у нас один», сказал Попов российскому «Интерфаксу».

Заявление в поддержку осужденного в России украинского режиссера подписали ряд членов Русского ПЕН-центра, включая Пархоменко, однако руководство организации дистанцировалось от него.

В последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства Русского ПЕН-центра организацию покинули Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.



В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.