Госдума России приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье

Госдума России на заседании в среду 11 января приняла в первом чтении законопроект о переводе первого прецедента домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, сообщает российский «Интерфакс».

При этом, как сообщается, второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Как сообщает издание «Медуза», за документ проголосовали 368 депутатов, против – один, еще один парламентарий воздержался.

Под «побоями» российское законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, причинение легкого вреда здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье, пишет издание.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье – как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой России летом 2016 года.

В России административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ.