Задержанному военнослужащему Одинцову оказали медицинскую помощь – Чаплыга

Военнослужащему Максиму Одинцову, задержанному Службой безопасности Украины на админгранице с Крымом оказали медицинскую помощь. Об этом 11 января в комментарии Крым.Реалии рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

«Одинцов жаловался на травму руки. Ему сделали рентген, была соответствующая медицинская консультация по этому поводу. Ближе к концу недели ожидаем, что у него будет консультация с врачом министерства здравоохранения Украины. Большой проблемы в этом нет. У Одинцова была просьба медицинского обследования и она будет полностью выполнена», – сказал Чаплыга.

В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что после ее обращения к Лутковской «медицинская помощь ему (Одинцову – КР) была оказана в полном объеме».



Михаил Чаплыга добавил, что сейчас украинская сторона просит российских коллег поспособствовать переводу Станислава Клыха в колонию, расположенную как можно ближе к границе с Украиной, а также посодействовать в установлении местонахождения Николая Карпюка, поскольку с начала его этапирования информации об этом до сих пор нет.

«Мы понимаем, что российское законодательство так выписано, что омбудсмен не влияет на процесс перевода заключенных. Но мы просим российских коллег оказать всяческую поддержку, хотя бы на гуманитарном уровне. Просим уточнить местонахождение Карпюка и перевести Клыха поближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли его навещать. 10 января мы отправили еще одно обращение российскому омбудсмену, но пока никакой реакции не было», – сказал представитель украинского омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила в Николаевском СИЗО двух задержанных бывших украинских военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Их задержали 20 ноября на административной границе с аннексированным Крымом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине.

По словам СБУ Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма.

Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям – за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.