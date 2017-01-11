Представитель Украины призвал Совет Европы принять меры для защиты крымчан

Постоянный представитель Украины Дмитрий Кулеба в Совете Европы призвал их принять меры для защиты крымчан. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Провели первое заседание Комитета министров Совета Европы в 2017 году. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но не мог не выступить относительно репрессий россиян против украинцев в Крыму. Призвал органы и государства Совета Европы принимать меры для защиты наших», – написал Кулеба.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».