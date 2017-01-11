В России утверждают, что поставили в Крым 20 млн кубометров газа в декабре

Министр энергетики России Александр Новак утверждает, что аннексированный Крым с 30 декабря по настоящее время получил 20 миллионов кубометров газа. По словам министра, на полуостров газ поступает из газотранспортной системы России.

Об этом Новак сообщил 11 января на встрече президента России Владимира Путина с правительством страны. Информация о встрече опубликована на официальном сайте российского президента.

«30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день уже 20 миллионов кубических метров газа поставлено крымчанам. В целом здесь также штатная ситуация. Продолжаем работать», – сказал Новак.

Накануне член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Михаил Шеремет утверждал, что поставка газа из Краснодарского края России в Крым по новому газопроводу идет «пока в рамках пуско-наладочных работ».

27 декабря российские СМИ сообщили о завершении работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России. По сообщениям, общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива.