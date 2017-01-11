Суд в Крыму оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука на продление ареста. Об этом 11 января в комментарии Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Заседание прошло, результаты прогнозируемые и ожидаемые. Суд оставил в силе решение первой инстанции о том, что арест Вадиму Сируку необходимо продлить. Соответственно, жалоба моего подзащитного не была удовлетворена. Скорее всего, такой же результат будет и по апелляционной жалобе Эмир-Усеина Куку», – сказал Курбединов

По его словам, когда проходило судебное заседание на продление ареста Вадиму Сируку, его не доставили в суд.

«В это время он проходил принудительную психиатрическую экспертизу. Это грубое нарушение уголовного права. Только по одному этому основанию суд должен был отменить постановление о продлении ареста, но этого сделано не было. Аналогичная ситуация и с Эмир-Усеином Куку: во время продления ареста он также находился на принудительной карательной психиатрии», – добавил адвокат.

Курбединов отметил, что сейчас защита будет подавать материалы дела в Международный суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Накануне сообщалось, что Симферопольский суд намерен рассмотреть апелляцию фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир».

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже почти год. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».