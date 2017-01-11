Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на январь – Костинский

Высота телерадиовышки на Чонгаре, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крыма составляет на сегодня 96 метров. 11 января рабочие планировали поднять высоту до 106 метров, однако, погодные условия неблагоприятны для строительства. Вместе с тем, тестовое вещание четырех украинских радиостанций на территорию Крыма планируется уже в текущем месяце.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Он заверил, что на данный момент «нет проблем ни технического характера, ни финансового» секции вышки и оборудование есть.

«Открытие этой РТПС (радиотелевизионная передающая станция) планируется на конец января. С этого периода начнется вещание радиостанций, которые получили лицензии. Каждая радиостанция имеет право готовиться к запуску вещания на протяжении года. Я думаю, что могут быть и задержки, но тестовое вещание всех радиостанций в конце месяца должно состояться», – рассказал Костинский.

2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Партнеры Радио Крым.Реалии – общественная организация «Радио крымских громад» получили лицензию для радиовещания в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма.