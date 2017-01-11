Джемилев сожалеет, что Обама не посвятил время Крыму в своей прощальной речи

Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев выразил сожаление, что президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, выступая с прощальным обращением к стране, не посвятил время аннексии Крыма. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Хотелось, чтобы Обама значительную часть своей прощальной речи посвятил проблемам противодействия агрессивной политики России против Украины и других стран; выразил пожелания, чтобы новая администрация Соединенных Штатов заняла более решительную поддержку Украине во становлении территориальной целостности; о перспективах привлечения к трибуналу за преступления, которая эта страна (Россия – КР) совершила на нашей земле», – считает он.

По словам Джемилева, Обама тем не менее не мог во время своего выступления говорить о проблемах во всем мире и, то, что не было упомянуто об Украине, – «нормально».

«Его речь в основном была посвящена тому, что удалось сделать его администрации за восемь лет и какие вызовы стоят перед его страной. Я думаю это нормально», – резюмировал лидер крымскотатарского народа.

Во вторник президент Барак Обама выступил с прощальным обращением к стране. Он произнес свою речь в Чикаго, в городе, где началась его политическая карьера.