Тиллерсон: США должны были более решительно реагировать на аннексию Крыма

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность государственного секретаря, до недавнего времени руководитель энергетической компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты должны были более решительно реагировать на аннексию Россией Крыма, в частности, предоставлением Украине немедленной военной помощи, чтобы отвлечь дальнейшую российскую агрессию в Украине.

На слушании в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает его утверждение, Тиллерсон заявил, что слабый ответ администрации действующего президента Барака Обамы на аннексию Крыма поощрил Кремль поддержать сепаратистов на востоке Украины оружием и войсками.

По мнению Тиллерсона, когда Обама наложил на Россию санкции за захват Крыма, Вашингтон должен был посоветовать Украине переместить все имеющиеся военные силы к восточной границе и предоставить этим силам оборонительные вооружения и обеспечить их воздушной разведкой США и НАТО и другими материалами разведки.

Руководство России восприняло реакцию администрации Обамы на Крым как слабую, заявил Тиллерсон.

«Россия ожидает именно такого ответа ... Если Россия прибегнет к силе, ... она требует пропорциональной демонстрации силы, чтобы дать России знать, что большего захвата территории не будет», – сказал он.

Накануне слушания его кандидатура вызвала большие сомнения в его отношении именно к России.

Рекс Тиллерсон, находясь недавно во главе ExxonMobil, руководил и расширением деятельности этой компании в России, в частности, по общему соглашению с российской государственной компанией «Роснефть» по разработке арктических месторождений. Эту работу пришлось прекратить, когда США наложили санкции в отношении России после оккупации ею украинского Крыма в 2014 году, из-за чего ExxonMobil потеряла значительные потенциальные прибыли. Сам Тиллерсон, который затем публично ставил эти санкции под сомнение, в 2012 получил от президента России Владимира Путина государственную награду – орден Дружбы – за «большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества» с Россией.