Состояние плотины Белогорского водохранилища вызывает тревогу местных жителей

Плотина Белогорского водохранилища в Крыму приходит в аварийное состояние. На сооружении присутствуют глубокие трещины между плитами, есть следы разрушения. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации местных жителей, уже несколько месяцев, как уровень воды в водоеме опустился ниже основания плотины. Вследствие чего происходит осадка и проседание конструкции.

«Понимая, как устроены бетонные покрытия плотин водоемов, которые не предназначены для высушивания и выветривания, можно ожидать и трещины, и просадку», – подтверждает опасения местных жителей в комментарии корреспонденту Крым.Реалии академик РАЕН Алла Казакова.

Сообщается, что опасения жителей Белогорска оправданы, поскольку город находится в трех километрах от плотины в долине реки Биюк-Карасу, вытекающей из Белогорского водохранилища. В случае подъема уровня воды в водоеме и гипотетического прорыва плотины, городу и его жителям грозят серьезные последствия.

Верховья Белогорского водохранилища полностью высохли еще в сентябре. Там осталось лишь русло реки Биюк-Карасу, в долине которой размещается водохранилище.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.