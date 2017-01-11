СБУ не поменяла отношение к делу Краснова – пресс-секретарь

Служба безопасности Украины не изменила свое отношение к делу против руководителя общественной организации «Гражданский корпус «Азов – Крым» Станислава Краснова и его жены Оксаны, которых обвиняет в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и подготовке террористического акта. Об этом Крым.Реалии сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Не изменилась», – сказала она, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция СБУ по этому делу с момента передачи дела в суд.

Ранее адвокат Краснова Андрей Мамалыга отметил прекращение давления со стороны СБУ на участников процесса и объяснил это снижением интереса спецслужбы к делу его подзащитного. Мамалыга неоднократно заявлял о слабости позиции обвинения и следствия и подчеркивал необоснованность обвинений против Краснова и его жены.

СБУ не рассматривает как приоритетное дело против руководителя общественной организации «Гражданский корпус «Азов – Крым» Станислава Краснова, считает Андрей Мамалыга.

«Пока у СБУ к этому делу пропал интерес, поэтому фактически давления нет... Но ситуация может измениться», – сказал Мамалыга, комментируя результаты заседания.

Он отметил, что заседание Бориспольского горрайонного суда по делу Краснова 10 января было перенесено на 31 января из-за требования представителей прокуратуры отправить дело в апелляционную инстанцию для определения подсудности из-за отсутствия у судей в Борисполе доступа к государственной тайне.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд Мамалыга заявлял о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.