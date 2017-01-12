Аксенов: статус Крыма не зависит от позиции Трампа

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что статус Крыма не зависит от позиции избранного президента США Дональда Трампа.

«Трудно сказать, как поведет себя президент Дональд Трамп, но с этим запросом он в любом случае будет вынужден считаться. Поэтому надежда на перемены к лучшему есть. Но какую бы позицию ни занял Трамп, Крым де-факто и де-юре является частью России. Это никак не зависит от мнения лидеров иностранных государств», – сказал Аксенов в интервью журналу «Российская Федерация сегодня».

Накануне кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность государственного секретаря Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты должны были более решительно реагировать на аннексию Россией Крыма, в частности, предоставлением Украине немедленной военной помощи, чтобы отвлечь дальнейшую российскую агрессию в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».