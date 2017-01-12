По жалобам симферопольцев составили интерактивную карту дорожных повреждений

Подконтрольный Кремлю департамент городского хозяйства администрации Симферополя представил интерактивную карту повреждений дорожного полотна, составленную по жалобам горожан. Карту разметили 12 января на официальном сайте администрации аннексированного города.

«Карта отражает первичную инвентаризацию разрушения дорожного покрытия на территории Симферополя и динамику его восстановления. Администрация Симферополя призывает жителей крымской столицы принять активное участие в проекте и оперативно информировать департамент городского хозяйства об образовавшихся разрушениях дорожного покрытия с целью их скорейшего устранения», – говорится в комментарии к документу.

По словам пресс-службы администрации Симферополя, схема повреждений отражает почти семь десятков участков. Больше половины из них, по заверению департамента городского хозяйства, находятся в процессе устранения.

В конце прошлого года подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Олег Казурин в ходе совещания с участием представителей Росавтодора пригрозил увольнением нынешним руководителям муниципалитетов полуострова, которые сорвали сроки ремонта и строительства дорог.

Строительство дорог на полуострове контролирует лично российский глава Крыма Сергей Аксенов. Сроки сдачи объездной дороги, которая соединит Западный Крым с Бахчисарайской трассой, несколько раз переносили и теперь обещают сдать в конце 2017 года. В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете до 2019 года уже заложены деньги на строительство крымских дорог, и уточнил, что только трасса «Таврида» обойдется в 139 миллиардов рублей. В Службе автодорог Крыма сообщили, что до конца года не успеют освоить уже выделенные деньги.