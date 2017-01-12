Фиолент и часть Балаклавы остались без света из-за аварии

В Севастополе из-за аварии в электрических сетях без света осталась часть Балаклавы, а также садоводческие кооперативы в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

«В связи с проведением аварийных работ по ремонту электрооборудования ПС 7 с 12:00 до 17:00 12 января прекращена подача электрической энергии в садоводческие кооперативы в районе мысы Фиолент», – уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что в Балаклаве дома по улицам Крестовского, Чакряна, Воровского, Веселой, переулка Водопроводного остаются без света с 7:30 утра 12 января. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в этом районе – 13:00.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.