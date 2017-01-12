В Украине не будут транслировать российский телеканал «Дождь» из-за позиции по Крыму

В Украине изъяли российский телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В ведомстве отмечают, что во время мониторинга эфира телеканала «Дождь» в периоды с 4 по 6 ноября 2016 года, с 29 декабря 2016 года по 1 января 2017 года были зафиксированы нарушения требований части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой 28 Закона Украины «Об информации».

В частности, сообщили в Нацраде, на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины. В эфире телеканала (в частности, в передаче «Здесь и сейчас») и на сайте телеканала демонстрировали карты, на которых территория Крыма обозначена как составная часть территории Российской Федерации.

Кроме того, 12 августа 2016 года в эфире телеканала было размещено высказывание корреспондента Владимира Роменского, содержащее информацию о признании государственной границы между Крымом и Украиной и, как следствие, непризнание территориальной целостности украинского государства, отмечают в украинском ведомстве.

Мониторинг, проведенный 31 декабря 2016, обнаружил популяризацию правоохранительных органов государства-агрессора (статья 15-1 Закона Украины «О кинематографии») в фильмах «В чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики», отметили в Нацсовете.

При обсуждении этого вопроса на заседании Насцовета по телевидению и радиовещанию член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что телеканал «Дождь» был признан соответствующим законодательству Украины и Европейской конвенции 24 декабря 2014 года. Согласно официальному релизу компании, тогда канал гарантировал соблюдение украинского законодательства. Однако, по словам Сергея Костинского, в течение всего 2016 года фиксировались еще и нарушения телеканалом рекламного законодательства.

«Дождь» транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права. На основании подобных нарушений Национальный совет ограничивает трансляцию любых других российских каналов», – отметил он.

После того как регуляторный орган обратился к телеканалу с просьбой устранить нарушения, появилась украинская версия «Дождя», которая распространялась через сеть Интернет, но она так и не поступила в Национальный совет для адаптации. Кроме того, не решен вопрос с тем, чтобы провайдеры транслировали именно эту версию, поэтому до сих пор транслируется версия с российской рекламой, рассказал Сергей Костинский.

Сергей Костинский также сообщил, что журналисты «Дождя» посещают Крым для освещения отдельных событий, нарушая украинское законодательство. Он подчеркнул, что указанные нарушения являются постоянными.

Решение Национального совета об изъятии иностранной программы «Дождь» из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины вступает в силу через месяц со дня его опубликования, отметили в украинском ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».