В Крыму вместе с активистом Украинского культурного центра Крыма Андреем Виноградовым сотрудники ФСБ России задержали его супругу Наталью. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«Как стало известно Крымской правозащитной группе, в Симферополе, в доме семьи Виноградовых утром, 12 января, силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. После обыска обоих Виноградовых увезли в «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – говорится в сообщении.

По информации, в 14:00 супругу Виноградова Наталью сотрудники спецслужб отпустили домой, при этом они взяли у женщины «расписку о неразглашении информации».

До этого активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин сообщил о задержании силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

В комментарии Крым.Реалии Леонид Кузьмин отметил, что узнал о случившемся от самого Виноградова.

Официального подтверждения этой информации со стороны российского ФСБ на данный момент нет.

Украинский культурный центр в Крыму был основан 7 мая 2015 года. Задачи центра активисты декларируют как пространство украинства в Крыму, целями которого является сохранение украинской культуры и языка, а также приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа жителей Крымского полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».