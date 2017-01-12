Франция не признает аннексию Крыма – Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 12 января на встрече с дипломатическим корпусом, что Франция не признает российскую аннексию Крыма. Об этом сообщил в Твиттере посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Только что Ф. Олланд закончил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыма, санкции будут сняты при условии четкого исполнения Минска», – говорится в сообщении.

Подробности встречи Франсуа Олланда с дипломатами пока не сообщаются на официальном сайте Посольства Украины во Франции и на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».