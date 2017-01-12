В Крыму обещают отремонтировать дороги, которые уже ремонтировали в прошлом году

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 12 января провел встречу с министром транспорта полуострова Анатолием Волковым и главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым, на которой обсудили состояние дорог.

Как сообщает пресс-служба Аксенова, на встрече шла речь о проведении ямочного ремонта дорожного покрытия с целью избегания аварийных ситуаций и повреждений транспортных средств.

«Однозначно должен быть осуществлен ремонт части дорог, которые ремонтировались в прошлом году. Вы должны были определить объемы бедствия. А то, что сошло дорожное покрытие в результате снегов и морозов либо из-за отсутствия ремонта ранее – это новый объем работ», – отметил Аксенов.

По словам Геннадия Бахарева, организован штаб, который будет координировать работу по устранению проблемы с ямами на дорогах Симферополя, однако погода не дает подрядчикам работать.

«Проведение работ возможно при мокром асфальте, но без осадков. Полностью составлены локальные сметы по центру города. Необходимо 5 млн рублей, данные работы осуществим за свой счет. Также мы провели полную инвентаризацию по всем улицам: на данный момент 81 улица требует такого ремонта, речь идет о магистральных улицах и проездных. Общий объем поврежденного асфальта составляет 89 911 квадратных метров», – сказал он.

Сергей Аксенов добавил, что «со случаями, где 70-80% сделанной подрядчиками работы поплыло, работают правоохранители».

Подконтрольный Кремлю департамент городского хозяйства администрации Симферополя представил интерактивную карту повреждений дорожного полотна, составленную по жалобам горожан. Как сообщается, карта отражает первичную инвентаризацию разрушения дорожного покрытия на территории Симферополя и динамику его восстановления.