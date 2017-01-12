«Дождю» следует помнить, что Крым украинский – Костинский

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский считает, что российскому телеканалу «Дождь» для работы в Украине следует помнить, что Крым украинский. Об этом Костинский сказал в комментарии Крым.Реалии.

По словам Костинского, «Дождь» должен придерживаться международного и украинского законодательств.

«Решение, которое мы сегодня приняли – это простой вопрос к российскому телеканалу: «Чей Крым?». Не нужно путать Украину и Россию. Мы не являемся частью Российской Федерации, никогда не были и не будем. Для этого надо для себя (для «Дождя» – КР) решить: либо вы работаете в России, или вы хотите работать в Украине. Если вы хотите работать в Украине, есть Европейская конвенция, европейское законодательство и национальное украинское законодательство, которые нужно соблюдать», – считает он.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал «Дождь» изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева выразила сожаление по поводу запрета телеканала на территории Украины. Она выразила надежду на то, что украинский зритель найдет возможность смотреть телеканал через их собственный сайт, а также приложение Smart TV.