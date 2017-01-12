В Грузии произошел раскол в партии Саакашвили

В Грузии ведущие члены ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение» бывшего президента Михеила Саакашвили заявили, что выходят из партии и создают новую политическую силу.

Как сказал бывший спикер парламента Давит Бакрадзе, новая сила начнет «новую фазу борьбы» против ныне правящей партии «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Бывший мэр Тбилиси Ґиґи Уґулава, со своей стороны, заявил, что в «разрушении» партии виноват Михеил Саакашвили. Он обвинил бывшего президента в том, что он «уже не излучает лидерство», а «цепляется за власть в партии».

Всего из 27 депутатов парламента, представляющих «Единое национальное движение», из партии вышел 21 – накануне съезда партии, который назначен на 20 января.

На этом съезде должны были наконец избрать председателя партии – эта должность формально вакантна еще с конца 2013 года, когда Саакашвили перебрался в Украину. Его оппоненты заявляют, что съезд созывается с нарушением регламента.

По сообщениям, опросы показывают, что Саакашвили до сих пор остается популярным среди рядовых членов «Единого национального движения», хотя против него выступила значительная часть партийной элиты.