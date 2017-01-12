Бекирова: В Геническом районе получили бюджетные средства для репатриантов

В Геническом районе Херсонской области получили средства по государственной программе по расселению и обустройству депортированных крымских татар и лиц других национальностей, вернувшихся на проживание в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество.

Об этом Крым.Реалии рассказала заместитель главы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

«Несмотря на то, что деньги и пришли в конце 2016 года, в последних числах декабря, удалось освоить 4 миллиона 600 тысяч гривен из 20 миллионов гривен, которые были запланированы», – отметила замглавы местной администрации.

По ее информации, средства были распределены, в частности, на закупку оборудования в Геническую районную больницу (1 миллион 900 тысяч гривен), на приобретении техники в учебные заведения (телевизоры, проекторы, доски, проекторы, бытовой техники для столовой, и так далее), где изучается крымскотатарский язык (1 миллион гривен), на укрепление материально-технической базы в культурно-образовательных учреждениях, в том числе, и на крымскотатарские костюмы (1 миллион 700 тысяч гривен).

Бекирова подчеркнула, в получении средств для репатриантов были задействованы Херсонская областная и Геническая районная госадминистрации, а также Миллий Меджлис и Херсонский региональный меджлис крымскотатарского народа. Распределение средств проводилось по согласованию с предложениями от регионального меджлиса.

По ее словам, документы для освоения средств по программе для репатриантов подготовили еще осенью, однако средства получили в конце года. В связи с тем, не удалось профинансировать запланированное строительство и обустройство актового зала и котельной в школе № 1 в Новоалексеевке, замену крыши в школе в поселке Партизаны, закупку медоборудования в Новоалексеевскую больницу, ремонт линий водоснабжения к селу Стрелковое, и так далее.

Как писали Крым.Реалии, в 2015 году в Геническом районе Херсонщины обсуждали вопрос о реанимации государственной целевой программы обустройства репатриантов, средства по которой ранее направлялись в Крым.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.