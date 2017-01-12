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США: кандидат на пост главы Пентагона заявил о необходимости противостоять России

Джеймз Маттис во время слушания, Вашингтон, 12 января 2017 года

Джеймз Маттис во время слушания, Вашингтон, 12 января 2017 года

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Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность министра обороны, бывший генерал Корпуса морской пехоты Джеймз Маттис заявил, что Россия стала для США стратегическим соперником, и Вашингтон должен противостоять поведению Москвы.

На слушании в комитете по делам силовых структур Сената, который рассматривает его утверждение, он также заявил, что США должны осознать реальность, которая заключается в том, что президент России Владимир Путин намерен развалить союз НАТО.

66-летний Маттис командовал подразделениями морской пехоты США во время операции против режима движения «Талибан» в Афганистане в 2001 году и против режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году; В 2004-м он командовал всеми войсками США, принимавших участие в битве за город Фаллуджу, одной из самых кровавых во время Иракской войны. С 2010 до 2013 года Джеймз Маттис возглавлял Центральное командование США, отвечающее за операции на Ближнем и Среднем Востоке, после чего ушел в отставку.

Его критиковали за резкое и откровенное поведение, среди военных ему дали прозвище «Безумный пес».

Нынешняя позиция Маттиса резко отличается от заявлений Трампа, который выступал за примирительное отношение к России.

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