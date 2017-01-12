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Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию в угрозе Украине и Европе, но не «Исламскому государству»

Майк Помпео во время слушания, Вашингтон, 12 января 2017 года

Майк Помпео во время слушания, Вашингтон, 12 января 2017 года

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Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность директора Центрального разведывательного управления Майк Помпео, ныне член Палаты представителей-республиканец, обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки «Исламское государство».

На слушании в комитете по вопросам разведки Сената, который рассматривает его утверждение, он заявил: «Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав (ее территорию), угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению «Исламского государства».

Помпео также заявил, что согласен с оценкой спецслужб США, что именно Россия устроила кибернападение с целью повлиять на президентские выборы в США.

По его словам, он присутствовал в конце прошлой недели на встрече Трампа с главными представителями спецслужб, которые знакомили избранного президента с докладом об этом вмешательстве, и считает, что этот доклад является «качественным аналитическим продуктом».

Сам Дональд Трамп во время той встречи многократно ставил под сомнение выводы о кибервмешательстве России в выборы по приказу российского президента Владимира Путина, но после знакомства с докладом признал причастность России к этому, хотя умалял действия Москвы и подчеркивал, что они не повлияли на результат выборов, то есть на его избрание.

Избранный президент также выступал за примирительное отношение к России и усиление сотрудничества с ней в борьбе с терроризмом, в частности, с группировкой «Исламское государство». Именно борьбу с этой группировкой Россия назвала целью своего вмешательства в войну в Сирии на стороне режима президента Башара аль-Асада, хотя, по данным аналитиков, огромное большинство воздушных ударов России была направлена не против исламистов, а против других, более умеренных противников сирийского режима.

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