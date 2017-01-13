Более 80 улиц Симферополя нуждается в ремонте – администрация города

В Симферополе более 80 улиц, общей площадью в 89,9 тысяч квадратных метров, требуют ремонта после морозов. Об этом во время рабочей встречи с назначенным главой Крыма Сергеем Аксеновым сообщил подконтрольный Кремлю глава городской администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

«Организован штаб, который будет координировать работу по устранению проблемы с ямами на дорогах Симферополя. Осуществляется выход подрядчиков на ликвидацию сложившейся аварийной ситуации, но, к сожалению, погода не дает нам постоянно работать. Проведение работ возможно при мокром асфальте, но без осадков», – отметил Бахарев.

По его словам, необходимо 5 млн рублей на данные работы.

До этого сообщалось, что в Симферополе нужно будет осуществить ремонт части дорог, которые уже ремонтировались в прошлом году.

Подконтрольный Кремлю департамент городского хозяйства администрации Симферополя представил интерактивную карту повреждений дорожного полотна, составленную по жалобам горожан. Как сообщается, карта отражает первичную инвентаризацию разрушения дорожного покрытия на территории Симферополя и динамику его восстановления.