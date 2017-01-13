В России заявили об ошибках в «русской» части «списков Савченко»

В России заявили, что обнаружили ложные данные в списках пленных и пропавших без вести на Донбассе, которые обнародовала народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционная).

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в Москве заявила: «По нашим данным, информация госпожи Савченко ... имеет очень приблизительный характер. В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые были уже давно освобождены».

Кроме того, заявила пресс-секретарь, в списках были «фамилии людей, чьи дела имеют чисто уголовную почву и никак не связаны с ситуацией в Донбассе». Она не уточнила, что именно имела в виду под этими словами – то ли наличие в списках русских-уголовников, освобождения которых требуют поддерживаемые Россией сепаратисты, то ли имеющиеся там имена украинцев, которых Украина, по Минским договоренностям, считает незаконно задержанными заложниками, которые должны быть освобождены, и которым Россия приписывает уголовные правонарушения.

Ранее о многочисленных неточностях и ошибках в «списках Савченко», в частности, наличие там имен уже уволенных или умерших, заявляли также в Службе безопасности Украины.

Савченко также резко критиковали за нарушение этой публикацией ряда законов Украины. В частности, советник председателя Службы безопасности Украины, представитель специального центра освобождения заложников СБУ Юрий Тандит отмечал, что украинские законы ограничивают обнародование информации с персональными данными граждан, что совершила Савченко. Кроме того, закон о борьбе с терроризмом предусматривает публикацию списков заложников только с разрешения определенных должностных лиц; Савченко же, подчеркнул Тандит, не согласовывала с СБУ свою публикацию.

В СБУ заявили при этом, что Служба безопасности Украины не имеет полномочий, которые бы предусматривали привлечение к ответственности народного депутата за распространение такой информации. Но в аппарате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека призвали СБУ осуществить оценку публикации Надеждой Савченко персональных данных украинских военнослужащих, находящихся в руках сепаратистов, и принять меры.

Сама Савченко утверждает, что не нарушала законов, когда обнародовала, по ее словам, списки пленных и пропавших без вести на Донбассе и с украинской стороны, и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, среди которых также есть и граждане России.