Байден дал советы по Украине своему преемнику на посту вице-президента США

Вице-президент США Джозеф Байден, который завершит пребывание в должности 20 января, одобрительно высказался о своем преемнике, республиканце Майке Пенсе. В Белом доме 12 января Байден также сообщил, что направил его приемнику записки с советами, как лучше наладить отношения с украинскими и иракскими лидерами.

По словам Байдена, избранный вице-президент знает о России больше, чем его коллега по победной избирательной кампании, будущий президент США Дональд Трамп.

«Я никогда не знаю, что подразумевает Трамп», – сказал Байден о высказываниях избранного президента в отношении России. «Но я думаю, что Майк значительно более информирован о потенциальных намерениях и поведении Путина», – добавил Байден.

Он сказал также, что отметил для Пенса «вещи, которые могут взорваться» в мире в ближайшие годы. Байден добавил, что Пенс был внимателен к его советам.

Действующий вице-президент США в администрации Обамы играл особенно важную роль в развитии отношений с Украиной и Ираком. Джозеф Байден планирует осуществить последний в своей должности визит в Украину 15 января, чтобы встретиться с президентом Петром Порошенко.