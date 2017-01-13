В Украине анонсируют выход документального фильма «Jamala.UA»

В апреле в украинских кинотеатрах анонсируют выход документального фильма «Jamala.UA», в котором расскажут о пути крымскотатарской певицы к победе на «Евровидении-2016».

По словам создателей, фильм представит другую сторону Джамалы без сценического лоска, света прожекторов и игрой на камеру.

Режиссер фильма Анна Акулевич, для которой документальная картина «Jamala.UA» стала дебютной.

Документальный фильм «Jamala.UA» (тизер).

Певица из Крыма Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение-2016», финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме в ночь на 15 мая. Крымчанка выступила с песней «1944», рассказывающей о депортации крымских татар. По правилам конкурса, теперь Украина будет принимать конкурс «Евровидение» на своей территории в 2017 году. Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве.