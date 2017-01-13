В Севастополе военные опечатали помещение общежития бывшего украинского ВУЗа

В Севастополе военные ночью 12 января опечатали помещения общежития бывшей Украинской банковской академии с находящимися внутри людьми, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказали бывшие преподаватели академии, накануне поздно вечером им принудительно вручили уведомление от имени руководства Нахимовского училища с требованием с требованием предоставить обоснование их проживания в общежитии. В уведомлении также предлагалось предоставить военным ксерокопии паспортов жильцов, трудовую книжку, информацию о семейном положении и другие персональные данные.

Ночное опечатывание помещений жильцы напрямую связывают с инициативой руководства военного-морского училища им. Нахимова.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия была вынуждена прекратить свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

В течении двух лет преподавателей пытались выселить через суд российское правительство Севастополя и Московская банковская школа Центробанка Россиии. В сентябре 2016 года подконтрольный Кремлю городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежтии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковоской академии был передан в оперативное управление Черномоскому вышему военно-морскому училищу им. Нахимова.

В декабре 2016 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя и военные поставили в общежитиях полицейскую охрану и устроили «строгий режим».

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.