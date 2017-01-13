В Крыму заступает на боевое дежурство российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф»

В аннексированном Крыму 14 января заступит на боевое дежурство российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Об этом сообщает сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота ВМФ России.

Как сообщается, новый комплекс ПВО будет развернут в районе Феодосии.

В середине декабря 2016 года командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа России Виктор Севостьянов утверждал, что в Крыму завершилось перевооружение одного из зенитных ракетных полков на систему ПВО С-400 «Триумф».

Эти зенитно-ракетные комплексы Россия использовала в Крыму в начале сентября 2016 года, в рамках военных учений «Кавказ-2016».

Как сообщается на официальном сайте Минобороны России, комплексы С-400 «Триумф» – система большой и средней дальности нового поколения, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора. Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».