Запрет телеканала «Дождь» подрывает свободу прессы в Украине – Freedom House

Американская неправительственная организация Freedom House считает актом цензуры запрет вещания в Украине российского телеканала «Дождь». Об этом говорится в распространенном 13 января заявлении организации.

«Запрет властью трансляции телеканала «Дождь» – цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения», – сказал Роберт Герман, вице-президент Freedom House по международным программамГерман.

Он также добавил, что для жителей Украины «жизненно важно, чтобы они имели доступ к независимому освещению событий в России на одном из немногих оставшихся независимых российских СМИ, особенно, когда российские войска занимают часть территории Украины».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляции российской рекламы.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал называл административную граница между Херсонской областью и АР Крым границей между Украиной и Россией, также показывает карту России, на которой Крым показан как территория России.

По его словам, в 2016 Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала, в частности, транслировалась российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексирован Крым с нарушением украинского законодательства.

Freedom House является старейшей неправительственной организацией в Соединенных Штатах Америки. Они видят свою миссию в распространении и защите демократии и свободы по всему миру. Также убеждены, что свобода возможна только в условиях демократических политических систем, в которых власть подотчетна своему народу, где царит верховенство права, и где гарантированы свобода выражения мнения, собраний и вероисповедания.